O Kremlin classificou hoje de “inaceitável” o ultimato feito por Kiev e pelos aliados europeus para que Moscovo aceite um cessar-fogo de 30 dias antes das negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, pedindo “negociações sérias”.

“A linguagem dos ultimatos é inaceitável para a Rússia. Não é apropriada. Não podem falar com a Rússia dessa forma”, disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov.

Peskov exigiu “negociações sérias” para chegar a uma solução para o conflito na Ucrânia e a uma paz a longo prazo, após a proposta do Presidente russo, Vladimir Putin, para organizar conversações diretas entre russos e ucranianos em Istambul, na quinta-feira.

“Estamos prontos para procurar seriamente formas de uma solução pacífica a longo prazo”, explicou Peskov, no seu ‘briefing’ diário à imprensa.

O porta-voz do Kremlin nada comentou sobre a proposta do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de se reunir com Vladimir Putin pessoalmente em Istambul, o que aconteceria pela primeira vez desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

No fim de semana, Kiev e os seus aliados europeus exigiram um cessar-fogo “completo e incondicional” de 30 dias, a partir de hoje, uma pré-condição para as negociações de paz diretas entre russos e ucranianos na Turquia.

“É preciso haver um cessar-fogo”, insistiu a responsável pela política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, acusando a Rússia de “estar a jogar”.

Para a tarde de hoje, está prevista uma reunião sobre esta proposta de tréguas entre ucranianos e diversos líderes europeus, de acordo com o Presidente francês, Emmanuel Macron.