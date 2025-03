O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, confirmou hoje, num telefonema com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que o Governo britânico tem estado a apoiar a Ucrânia na preparação para negociações na Arábia Saudita.

Uma porta-voz do chefe do Governo do Reino unido adiantou que “primeiro-ministro afirmou que funcionários britânicos estiveram em contacto com funcionários ucranianos durante o fim de semana e que estes continuam empenhados numa paz duradoura”.

Keir Starmer disse “esperar que as conversações tenham um resultado positivo que permita reiniciar a ajuda e a partilha de informações dos EUA”, referiu a porta-voz.

A imprensa britânica tinha noticiado nos últimos dias que Londres estava a ajudar Kiev a preparar-se para negociações de alto nível que terão lugar na terça-feira com representantes do governo dos Estados Unidos na cidade saudita de Jeddah.

A notícia não tinha sido confirmada oficialmente, mas, no sábado, o gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que o conselheiro de segurança de Keir Starmer, Jonathan Powell, tinha-se reunido com o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak.

Yermak faz parte da delegação ucraniana, que vai incluir o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andriy Sibiga, e o ministro da Defesa, Rustem Umerov.

A delegação dos EUA vai ser liderada pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Espera-se também que participem na reunião, em nome da administração norte-americana, o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e o enviado do Presidente para o Médio Oriente, Steve Witkoff.

A reunião em Jeddah acontece depois de Washington ter cortado o fornecimento de armas e de informações à Ucrânia, para pressionar Kiev a aceitar negociações de paz com a Rússia.

Três semanas antes, a cidade saudita de Jeddah acolheu as primeiras negociações diretas entre a Rússia e os Estados Unidos desde o início da guerra na Ucrânia, com foco na normalização bilateral.

No telefonema de hoje, os dois líderes congratularam-se pelo progresso de conversações pormenorizadas sobre um acordo económico entre o Reino Unido e EUA desde a visita de Starmer à Casa Branca em 27 de fevereiro.