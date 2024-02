Ucrânia: Cinco mortos e 18 feridos num ataque à cidade russa de Belgorod

Pelo menos cinco pessoas morreram, incluindo uma criança, e 18 pessoas ficaram feridas num ataque com um míssil na cidade russa de Belgorod, disse hoje o governador regional Vyacheslav Gladkov.

Numa publicação na rede social Telegram, Gladkov adiantou que cinco dos feridos são crianças.

O governador da região de Kursk, Roman Starovoit, disse que um centro comercial e um estádio escolar foram atingidos no ataque com mísseis, .

”Há muitas vítimas: mortos e feridos”, indicou também na rede social Telegram.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que os sistemas de defesa aérea destruíram 14 mísseis sobre a região de Belgorod que foram lançados pela Ucrânia usando um sistema de foguetes de lançamento múltiplo RM-70 Vampire.

Na madrugada de hoje, a Rússia disparou mísseis de cruzeiro e balísticos contra uma vasta área da Ucrânia, atingindo várias regiões, horas depois de um ataque à meia-noite no nordeste do país ter matado quatro pessoas num edifício de apartamentos, segundo as autoridades.

Entretanto, no interior da Rússia, as autoridades afirmaram que a Ucrânia disparou mísseis contra a cidade fronteiriça de Belgorod, onde a agência noticiosa estatal russa RIA Novosti afirmou que um centro comercial foi atingido e pelo menos duas pessoas morreram.

A cidade de Belgorod, 40 quilómetros a norte da fronteira ucraniana, tem sido um alvo regular dos disparos ucranianos, o que tem colocado os seus residentes em perigo. Dezenas de pessoas foram mortas e feridas num ataque no fim de semana do feriado do Ano Novo na Rússia.

Estes ataques prejudicaram as tentativas do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, de tranquilizar os russos quanto ao facto de a vida no país estar a decorrer normalmente.

Na Ucrânia, cinco pessoas ficaram feridas no ataque noturno à cidade de Chuhuiv, na região fronteiriça de Kharkiv, informou o governador regional Oleh Syniehubov.

Horas mais tarde, os mísseis atingiram a capital Kiev, a região meridional de Zaporíjia e Lviv, no oeste da Ucrânia, entre outros locais. A força aérea ucraniana afirmou ter intercetado 13 dos 26 mísseis disparados em todo o país.