Os ataques de hoje de madrugada da Rússia à Ucrânia foram os maiores desde o início da guerra em 2022, disse hoje o porta-voz da Força Aérea Ucraniana.

“O inimigo atacou com um grande número de ‘drones’ (...). Este é o maior número que o inimigo já usou num único ataque”, disse Yuri Ignat à televisão ucraniana.

Para Kiev, estes ataques mostram o “desprezo” de Putin pelos EUA e pela paz.

De acordo com fonte militar, a Rússia lançou esta madrugada 11 mísseis e 539 ‘drones’, incluindo dispositivos de ataque não tripulados Shahed e réplicas, contra a Ucrânia, num ataque que começou logo após uma conversa telefónica entre Donald Trump e Vladimir Putin.

As defesas aéreas ucranianas conseguiram neutralizar 478 dos ‘drones’ e mísseis no ataque, que visou principalmente Kiev.

O Presidente dos Estados Unidos ligou ao seu homólogo russo e depois do telefonema disse que estava “infeliz” com conversa, que não resultou em “nenhum progresso” na direção de uma solução negociada para acabar com a guerra.