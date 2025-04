O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o seu núcleo duro de que o empresário Elon Musk, um dos seus conselheiros, vai deixar o cargo em breve, avançou hoje o ‘site’ noticioso Politico.

De acordo com três fontes próximas do Presidente que pediram o anonimato, Trump disse a pessoas próximas, incluindo membros do seu gabinete, que Musk se vai afastar “nas próximas semanas” das tarefas que tem em mão na colaboração com o Governo federal.

Apesar da possível saída, Trump admitiu estar satisfeito com o trabalho de Musk à frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), que tem a missão de executar um vasto processo de cortes no Governo federal prometido por Trump, de acordo com o Politico.

Nenhuma das fontes do Politico parece sugerir que esta decisão signifique o fim da relação entre o líder republicano e o homem mais rico do mundo.

Uma das fontes disse que Musk continuará como conselheiro com um estatuto mais informal e que irá aparecer ocasionalmente em eventos do gabinete presidencial, e uma outra fonte reforçou esta versão, dizendo que, quem pensa que Musk vai desaparecer da órbita de Trump, está a iludir-se.

O papel de Musk no Governo federal tem sido um dos aspetos mais questionados nos pouco mais de dois meses deste segundo mandato presidencial de Trump.

Com o fim das eleições presidenciais de novembro passado, o papel do multimilionário no poder executivo passou a ser visto cada vez mais como um fator de risco dentro da Casa Branca.

Como exemplo desse risco, está o envolvimento direto de Musk na campanha para a eleição de um juiz para o Supremo Tribunal do estado de Wisconsin.

Na primeira eleição relevante desde que Trump se tornou Presidente, a Casa Branca sofreu na terça-feira um rude golpe com a derrota do juiz conservador Brad Schimel, apoiado por Trump e financiado por Musk.

O magnata doou cerca de 20 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros) através de um grupo político que criou com outros magnatas da tecnologia para apoiar Schimel.

Por outro lado, os planos de Musk e do DOGE para cortar nas despesas públicas, que levaram à demissão de milhares de funcionários federais e ao encerramento de algumas agências históricas dos EUA, continuam a provocar protestos em distritos de muitos congressistas republicanos afetados por estas medidas.