Pelo menos três pessoas morreram e duas continuam desaparecidas na sequência de um deslizamento de terra ocorrido no sábado, na província chinesa de Sichuan, informou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua.

O incidente registou-se às 13:25 (06:25, em Lisboa), numa autoestrada situada nas proximidades da localidade de Chengxiang, no centro do país, tendo vários veículos ficado soterrados, segundo as autoridades.

Após o deslizamento, as autoridades locais ativaram um centro de comando de resposta a emergências para coordenar as operações de salvamento e assistência.

Até à tarde de hoje, tinham sido retiradas dos escombros e da lama cinco pessoas e três viaturas. Duas das vítimas apresentavam ferimentos ligeiros, enquanto as outras três foram declaradas mortas no local.

As equipas de emergência prosseguem as buscas para localizar os dois desaparecidos.