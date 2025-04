O secretário do Comércio norte-americano anunciou hoje que dentro de “um mês ou dois” vão ser aplicados direitos aduaneiros sobre semicondutores, um setor que tem ficado de fora das tarifas.

Dentro de “um mês ou dois” serão aplicados direitos aduaneiros sobre os semicondutores, um setor que até agora foi poupado à sobretaxa de 10% imposta à maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, anunciou Howard Lutnick no canal ABC, numa altura em que os Estados Unidos estão no meio de uma guerra comercial com a China.

O secretário do Comércio norte-americano explicou que estes direitos aduaneiros setoriais “não estão incluídos nos direitos aduaneiros recíprocos” e serão aplicados “provavelmente dentro de um mês ou dois”.

No meio de uma guerra comercial com a China que está a preocupar os mercados financeiros mundiais, os Estados Unidos mudaram a sua posição radical na sexta-feira, isentando smartphones, computadores e outros produtos eletrónicos chineses das recentes e enormes sobretaxas alfandegárias impostas pelo Presidente Donald Trump.