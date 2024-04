Um terramoto de magnitude 6,1 na escala de Richter atingiu hoje Taiwan, anunciou Administração Central Meteorológica (CWA) do país, mas não desencadeou um alerta de tsunami.

O epicentro do abalo, ocorrido às 18:21 (hora de Lisboa) foi localizado no mar, cerca de 23 quilómetros a nordeste de Hualien County Hall e a uma profundidade de 24,9 quilómetros, de acordo com a agência meteorológica.

O terramoto foi sentido em praticamente toda a ilha, mas com maior intensidade nos condados de Hualien, Yilan, Nantou, Hsinchi e Taichung.

Foi ainda sentido nos condados de Miaoli, Taitung, Changua, Yunlin e Chiayi, bem como nas cidades de Taipé, Hsinchu e Chiayi, disse a CWA.

Até ao momento não foram reportadas vítimas ou danos materiais.