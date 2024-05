A candidatura da CDU denunciou, hoje, as subidas escandalosas dos preços de bens essenciais, que levam ao aumento das dificuldades e agravamento das desigualdades vividas por milhares de famílias na Região.

Herlanda Amado, numa iniciativa no Funchal, afirmou que “os sacrifícios que muitas pessoas enfrentam são dramáticas, fazendo com muitas não conseguiam garantir o mínimo na mesa para poderem comer”.

Diariamente, “quem vai a um supermercado confronta-se com um preço na prateleira e no dia seguinte com outro ainda mais elevado, chegando ao cúmulo de uma simples garrafa de azeite já ser considerado um ‘bem de luxo’, passando uma garrafa de 750ml de cerca de 4 euros para 8 euros”, disse.

“Já para não falar do aumento da massa ou do arroz, que qualquer cadeia de supermercado tem, os chamados produtos de ‘marcas brancas’, mas já nem esses são ‘baratos’, chegando em alguns casos a serem superiores aos das marcas implementadas no mercado”, considerou. No entender de Herlanda Amado, é possível garantir uma mudança que devolva aos madeirenses e porto-santenses o direito a viver melhor na Madeira.

“Basta de injustiças, basta de agravamento das desigualdades e das dificuldades”, apontou.