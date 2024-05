Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República , subiu ao púlpito no arranque das jornadas parlamentares do partido.

No início da sua locução, direcionou uma palavra de solidariedade aos cidadãos afetados pelo incêndio nos Açores. “É uma situação que nos preocupa e que continuaremos a acompanhar”, começou por referir, não deixando de elogiar a atuação da Região no auxílio que tem prestado.

A respeito das jornadas parlamentares, afirmou que foi com “muito gosto” que assistiu ao regresso do BE ao parlamento regional, através de Roberto Almada. “Ele marcou a diferença”, disse, acrescentando que o partido valoriza as regiões autónomas.

Uma das medidas sublinhadas por Fabian Figueiredo foi a substituição do representante da República por um provedor da autonomia. “Essa figura não faz qualquer sentido”, apontou.

Ademais, tendo em conta que democracia se “valoriza combatendo o que a corrói” insistiu no combate à corrupção. “A direita bloqueia há tanto tempo o regime de incompatibilidade no parlamento regional da Madeira”, aditou.

A defesa do enriquecimento injustificado seja taxado a 100% foi um dos tópicos que o deputado fez questão de destacar. De acordo com a sua visão, tal feito consegue-se com a proibição de transferências através das offshores.

“Offshores não fazem falta. Foram criados para promover a desigualdade social”, disse. Os vistos gold, o “centro de várias polémicas”, o “avolumar de casos” no Ministério da Defesa foram também alguns tópicos abordados pelo deputado.