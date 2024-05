O SESARAM (Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira) informa que recebeu um total de 58 utentes (três a 5 de maio, pelas 17h30 e 55 a 6 de maio, pelas 02h13) provenientes dos Açores.

No dia 5 de maio, os primeiros três utentes - duas grávidas e um utente a necessitar de cuidados intensivos, deram entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM). Na madrugada do dia 6 de maio, o HNM acolheu mais 23 utentes e os restantes 32 foram alojados no Regimento de Guarnição nº 3. Estes 55 utentes com doença renal crónica, já se encontram a receber cuidados e a realizar os tratamentos de hemodialise.

Numa nota divulgada há instantes, o Serviço Regional de Saúde diz ter disponibilizado aos utentes provenientes dos Açores e aos seus familiares, uma linha de apoio com (967702566), que estará disponível durante a permanência destes [utentes] na RAM.

O Serviço Regional de Saúde da RAM “agradece a todos os profissionais de saúde, a todo o staff do Aeroporto, ao RG3, à empresa de transporte coletivo, e a todos os que estiveram envolvidos nesta operação de transferência, transporte e receção de utentes provenientes dos Açores”.

“A colaboração entre as Regiões contempla sinergias desde há muitos anos e sempre em prol dos utentes de ambos os Serviços Regionais de Saúde”, esclarece o SESARAM.