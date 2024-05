A cerimónia de abertura da festa do Desporto Escolar já mexe no Estádio do Marítimo.

O evento regressa aos Barreiros, uma vez que desde 2019 não se realizava no seu palco habitual.

A animação já é muita no estádio, com as bancadas já bem compostas.

Segue-se o desfile das escolas, com o ponto alto a estar marcado para as 21h30, com o espetáculo gímnico.