A Câmara Municipal do Funchal (CMF) procedeu, hoje, à entrega de 20 prémios, resultantes do segundo sorteio da iniciativa municipal ‘+ Comércio Local’.

Foram atribuídos 20 vales no valor unitário de 250€ que os contemplados podem utilizar nos estabelecimentos comerciais aderentes à iniciativa. A sessão, que decorreu no Salão Nobre, contou com a presença da presidente do Município, Cristina Pedra, um representante da ACIFF-CCIM, parceira desta iniciativa e dos responsáveis dos estabelecimentos comerciais cujos cupões foram premiados.

Os cupões vencedores correspondem a um total de 11 lojas onde foram realizadas as compras.

Cristina Pedra realçou que a iniciativa ‘+ Comércio Local’, com 276 estabelecimentos comerciais aderentes em todas as freguesias do município, é uma forma de “potenciar a economia circular”.

Destacou igualmente o “sucesso” e o “dinamismo” da mesma ao sublinhar que foram depositados 111 mil e 700 cupões na tômbola situada no Balcão do Investidor, com um potencial de vendas superior a 2,2 milhões de euros.

As áreas comerciais que mais entregam cupões ao consumidor são nas áreas de pronto-a-vestir e acessórios, comércio de produtos alimentares, cabeleireiros, ótica, artesanato, tabacaria, livraria, sapataria.

‘+Comércio Local’ consiste em atribuir um cupão por cada 20€ de compras nos espaços comerciais aderentes. No total serão sorteados 60 vales no valor de 250€ cada.

O terceiro e último sorteio está marcado para o dia 31 de maio.