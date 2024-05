Isabel Borges, responsável pelo projeto Dream Flowers, foi a convidada do programa ‘Plaza com...’, onde explicou as motivações e inspirações por trás dos desenhos para este ano. Um projeto ambicioso que pretende “juntar o útil ao agradável”, ao promover uma causa nobre, e que, na opinião da decoradora, “merecia mais consideração” da parte da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

“No próximo ano, provavelmente vou ter de eliminar duas alas do grupo, porque não tenho budget para levar 150 pessoas para a rua”, lamenta Isabel Borges, sem esconder alguma mágoa. “Trabalhamos dia e noite e merecíamos outra consideração. Todos os tostões contam, e quando o projeto já está em andamento, dizem que afinal vai ser menos cinco mil. Isto não pode acontecer.”

Alertando para os custos, que garante apresentar em orçamentos e faturas discriminadas, a decoradora aponta o dedo à tutela do Turismo, a quem acusa de não cumprir com os valores prometidos.

“Tenho muito respeito pelo secretário regional e pela diretora regional do Turismo, acho que são as pessoas certas para os lugares. Mas se o meu grupo é tão diferente e tão melhor que os outros, tinha de ter uma verba adequada. Não posso estar sempre a bater no fundo. E também não posso admitir que me digam um valor e me deem outro”, sublinha.