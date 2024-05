Um homem foi encontrado pela brigada da Polícia de Segurança Pública (PSP) desmaiado na via pública, a poucos metros do Hotel Savoy Palace, no Funchal.

Para o local, foi ativada uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que presta socorro à vítima.

Esta situação gerou algum aparato no local devido à presença da polícia e das equipas de socorro.