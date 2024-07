Homem condenado a 24 anos de prisão por homicídio e profanação de cadáver

O Tribunal de Loures condenou hoje um homem a 24 anos de prisão, ao dar como provados os crimes de homicídio qualificado do namorado e de ocultação de cadáver, ocorridos em abril de 2023 no Cadaval.

“O tribunal não tem a menor dúvida de que o arguido foi o autor do assassinato e do esquartejamento” do corpo, disse a presidente do coletivo de juízes, Raquel Teixeira, na leitura do acórdão.

O tribunal reconheceu que o homem foi “extorquido” pelo namorado, que mantinha a relação amorosa para aquele lhe pagar as suas despesas, mas “nada justificaria tirar a vida humana” e os “atos bárbaros cometidos”.