Desemprego na Região cai 15,3%

A Madeira continua a ser a região do País com a maior quebra nos indicadores do desemprego registado. Em junho deste ano, foram registados menos 1.211 desempregados que no mesmo mês de 2023.

Segundo a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, à exceção dos Açores (-10,9%), todas as outras regiões portuguesas registaram aumentos no desemprego, com o valor mais acentuado a ter lugar no Algarve (+17,5%).

Em relação ao mês de maio, a tendência é de redução do desemprego. Em junho, o Instituto de Emprego da Madeira (IEM) contabilizava 6.742 inscritos, sendo este o valor mais baixo verificado desde outubro de 2004.

No referido mês, comparativamente a maio, a Região assinalou um acréscimo de 10,8% nas colocações no mercado de trabalho, sendo a única a aumentar este valor no País.

Quanto ao desemprego jovem, diminuiu, em junho, 2,2% face a maio.