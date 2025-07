O autor do ataque que feriu quatro pessoas hoje num comboio na Alemanha foi identificado como um cidadão sírio, que sofreu ferimentos graves e foi detido no local, segundo a polícia.

O suspeito é “um homem de 20 anos da Síria”, disse o porta-voz da polícia Günther Tomaschko à Bayerischer Rundfunk, embora não quisesse comentar “nesta fase” o presumível motivo.

A polícia disse inicialmente que o autor do crime utilizou um machado no ataque, mas mais tarde afirmou que alegadamente utilizou um martelo.

Segundo o jornal alemão Bild, o presumível autor do crime, armado com um machado e um martelo, foi cercado pelos passageiros e gravemente ferido por um deles, que o desarmou e virou uma das armas contra ele.

As autoridades não forneceram mais pormenores sobre a identidade do agressor, mas afirmaram mais tarde que tinha sido dominado por outros passageiros e que também tinha ficado ferido.

A polícia local confirmou que o ataque ocorreu num comboio InterCity Express (ICE), operado pela transportadora ferroviária alemã Deutsche Bahn, entre Straubing e Plattling, na Bavária, com destino a Viena.

Cerca de 500 pessoas estavam a bordo do comboio e pelo menos 150 polícias, bombeiros e outras autoridades de emergência foram destacadas para o local, adiantou ainda a mesma fonte, que confirmou ainda que a linha tinha sido encerrada.

Segundo a Cruz Vermelha da Bavária, os serviços de emergência foram alertados por volta das 14:00 locais (13:00 em Lisboa), depois de os passageiros terem acionado os travões de emergência.

O comboio parou perto da aldeia de Strasskirchen, informou a agência alemã dpa.

A Cruz Vermelha informou que um centro de cuidados especiais foi instalado nas proximidades para cuidar dos passageiros.

Para além dos numerosos serviços de salvamento e de dois helicópteros, foram destacados psicólogos para ajudar as pessoas que não ficaram feridas, mas que poderão ter ficado traumatizadas.

A Alemanha tem sido palco de vários ataques em espaços públicos nos últimos anos.

Em maio, uma mulher feriu mais de uma dúzia de pessoas na estação central de Hamburgo.

Já em fevereiro, um homem atropelou várias pessoas em Munique, resultando na morte de duas e ferindo mais de 20.

Em Magdeburgo (leste), em dezembro, um médico saudita, de 50 anos, atropelou uma multidão num mercado de Natal, num ataque que fez seis mortos e cerca de 300 feridos.

No oeste do país, em Solingen, um ataque com uma faca, desta vez atribuído a um sírio, durante um festival comunitário no verão passado matou três pessoas.

Um outro ataque com uma faca, cujo alegado autor é um afegão em situação irregular e que sofre de perturbações psiquiátricas, fez recentemente dois mortos na Baviera (sul), incluindo uma criança de 02 anos.

A 21 de fevereiro, um refugiado sírio de 19 anos esfaqueou um turista espanhol, ferindo-o gravemente no recinto do Memorial do Holocausto, em Berlim, dois dias antes das eleições legislativas antecipadas na Alemanha.

A eleição foi ganha pelos conservadores liderados por Friedrich Merz e houve uma subida significativa do partido de extrema-direita AfD, que duplicou os seus votos com um discurso marcado pela defesa de expulsões em massa de estrangeiros e um endurecimento da política penal.

Ainda hoje, o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, disse que Berlim está a ponderar negociar diretamente com o Governo talibã no poder no Afeganistão para facilitar a deportação de criminosos afegãos.

Também hoje a Áustria expulsou um criminoso sírio para o seu país de origem, sendo a primeira deportação do género na União Europeia nos últimos anos, anunciou hoje o Ministério do Interior austríaco.

O Governo austríaco, que não realizava uma deportação deste género há cerca de 15 anos, comentou, ainda a respeito deste caso, que está a “liderar o caminho na Europa”.