As autoridades alemãs afirmaram hoje que o suspeito responsável pelo atropelamento em massa na cidade alemã de Mannheim, que causou pelo menos duas mortes, manifesta “sinais concretos de doença mental”.

“Temos indícios concretos de que o autor do crime sofre de uma doença mental, razão pela qual a investigação se concentra neste aspeto”, declarou Romeo Schüssler, procurador do Ministério Público alemão, excluindo a hipótese de um motivo político ou religioso.

De acordo com a polícia alemã, o suspeito, de 40 anos e originário da Renânia Palatinado, um estado regional no oeste da Alemanha, conduziu o veículo contra os transeuntes na principal rua comercial de Mannheim, pouco antes das 12:15 (11:15 de Lisboa).

Duas pessoas foram mortas, quatro estão hospitalizadas em estado grave e seis sofreram ferimentos ligeiros, informou o presidente da Câmara de Mannheim, Christian Specht.

“No que se refere à motivação específica do ato, não há qualquer indicação de um fundo extremista ou religioso. A motivação pode estar relacionada com a personalidade do perpetrador, mas isso ainda está a ser investigado”, disse Thomas Strobl, ministro do Interior do Estado de Baden-Württemberg, onde se situa Mannhein.

“De acordo com as informações de que dispomos, trata-se de um ato contra o qual não pode haver proteção a 100%”, declarou o primeiro-ministro do Estado, Winfried Kretschmann.

Segundo a NTV, existem indicadores de que o autor do ataque, que já havia pedido para ser internado numa clínica no ano passado, sofre de perturbações psiquiátricas.

O suspeito encontra-se atualmente no hospital após ter tentado cometer suicídio no momento da sua detenção.

O detido, residente na cidade vizinha de Ludwigsburg, terá agido sozinho e já não é considerado um perigo para o público.

Esta semana, a polícia está em alerta devido às festividades carnavalescas, que dão origem a grandes ajuntamentos públicos.

O atropelamento ocorre depois de dois ataques com veículos na Alemanha, desde dezembro, aos quais se juntam outros atos que têm colocado foco na segurança e imigração.

Em meados de fevereiro, em Munique (sul), um condutor lançou o seu carro contra manifestantes, matando duas pessoas, incluindo uma criança de dois anos, e ferindo várias pessoas. O alegado autor, detido no local, é um afegão de 24 anos que terá agido “por motivação religiosa”.

Em Magdeburgo (leste), em dezembro, um médico saudita, de 50 anos, atropelou uma multidão num mercado de Natal, num ataque que fez seis mortos e cerca de 300 feridos.

Mannheim já tinha sido palco de um ataque com uma faca que causou a morte de um polícia na primavera de 2024, durante uma reunião pública. O julgamento do suspeito afegão começou no mês passado.

No oeste do país, em Solingen, um ataque com uma faca, desta vez atribuído a um sírio, durante um festival comunitário no verão passado matou três pessoas.

Um outro ataque com uma faca, cujo alegado autor é um afegão em situação irregular e que sofre de perturbações psiquiátricas, fez recentemente dois mortos na Baviera (sul), incluindo uma criança de dois anos.

A 21 de fevereiro, um refugiado sírio de 19 anos esfaqueou um turista espanhol, ferindo-o gravemente no recinto do Memorial do Holocausto, em Berlim, dois dias antes das eleições legislativas antecipadas na Alemanha.

A eleição foi ganha pelos conservadores liderados por Friedrich Merz e houve uma subida significativa do partido de extrema-direita AfD, que duplicou os seus votos com um discurso marcado pela defesa de expulsões em massa de estrangeiros e um endurecimento da política penal.