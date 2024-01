Sobe para cinco número de migrantes mortos ao tentar atravessar o Canal da Mancha

O número de migrantes mortos esta madrugada quando tentavam atravessar o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido desde França aumentou para cinco, dois foram resgatados em estado grave e um em estado crítico.

Inicialmente a Autoridade Marítima tinha avançado com a existência de quatro mortos e um ferido grave perto de uma praia de Wimereux (Pas-de-Calais) quando tentavam alcançar um barco em águas geladas para atravessar o Canal da Mancha.

Os factos ocorreram durante a madrugada de hoje, cerca das 02:00, na zona da cidade de Wimereux, informou a Autoridade Marítima da Mancha e do Mar do Norte em comunicado.

Os falecidos faziam parte de um grupo de várias dezenas de pessoas que tentavam entrar numa embarcação para zarpar, no meio de fortes ondas e com temperaturas exteriores de cerca de quatro graus Celsius.

As equipas de emergência lançaram uma operação de salvamento para ajudar as pessoas que tentavam chegar à praia e encontraram três corpos na água.

Um outro corpo foi mais tarde encontrado num quebra-mar próximo, o que fez subir para quatro o número de mortos, mas esta manhã o número aumentou quando foi encontrada mais uma pessoa na praia que não pôde ser reanimada.

Entre os feridos, duas pessoas foram resgatadas em estado grave: uma com hipotermia e outra que foi levada para um hospital em Boulogne-sur-Mer em estado crítico depois de ter sido encontrada em paragem cardiorrespiratória e reanimada.

Outras 32 pessoas foram tratadas pelas equipas de emergência em terra devido às consequências da tentativa de travessia.

De acordo com dados britânicos, em 2023, 29.437 migrantes chegaram a estas costas de barco, fazendo a perigosa travessia do Canal da Mancha, menos 36% pessoas do que o recorde de 45.774 que atravessaram no ano anterior.