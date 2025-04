Pelo menos 98 pessoas morreram e 160 ficaram feridas numa discoteca em Santo Domingo, República Dominicana, quando o teto do espaço noturno desabou na madrugada de terça-feira, indica o mais recente balanço.

Em declarações à imprensa, o diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, afirmou que as buscas prosseguem e nenhuma outra informação será divulgada nas próximas cinco horas.

O balanço anterior das autoridades dava conta de 79 mortos.

Já passaram quase 24 horas desde que o teto da discoteca desabou, por volta da 01:00 da manhã (06:00 em Lisboa), quando o popular cantor de merengue Rubby Pérez atuava.

Pérez e o saxofonista do grupo musical foram duas das vítimas mortais, referiu o empresário musical Enrique Paulino.

“É verdade”, disse Paulino à agência de notícias France-Presse, confirmando a morte da estrela de 69 anos, cujo nome completo era Roberto Antonio Pérez Herrera.

Também Nelsy Cruz, a governadora da província de Monte Cristi, no noroeste do país, e a irmã do famoso jogador de basebol Nelson Cruz, estão entre os mortos.

Entre os feridos encontra-se o ex-jogador da Major League Baseball (a liga profissional norte-americana de basebol) Octavio Dotel e o legislador Bray Vargas, segundo as autoridades.

A discoteca é famosa pelos concertos e festas realizados às segundas-feiras, sendo frequentada por celebridades locais.

“Lamentamos profundamente a tragédia na discoteca Jet Set. Temos acompanhado o caso minuto a minuto, desde o início. Todas as agências de socorro prestaram a assistência necessária e estão a participar incansavelmente nos esforços de resgate. As nossas orações estão com as famílias afetadas”, afirmou o Presidente dominicano, Luis Abinader, na rede social X.

Abinader chegou ao local do desabamento e abraçou aqueles que estavam a procurar amigos e familiares, mas não falou com repórteres.

As autoridades desconhecem as causas do colapso do teto da discoteca.

Por meio de um decreto, Abinader declarou os dias 08, 09 e 10 de luto oficial devido à “trágica situação ocorrida” , informou a presidência.

O decreto ordena que a bandeira nacional seja hasteada a meia haste nesses dias em instalações militares e edifícios públicos em todo o país.