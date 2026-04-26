Sobe para 19 número de mortos em ataque bombista na Colômbia

Um ataque na região sudoeste da Colômbia, com recurso a uma bomba, matou, pelo menos, 19 pessoas e feriu outras 38, a um mês das eleições Presidenciais, segundo um novo balanço das autoridades.
As autoridades acusaram o principal grupo dissidente da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) que não assinou o acordo de paz de 2016.
A explosão ocorreu na autoestrada Pan-americana na região de Cauca, uma tradicional zona de influência de grupos armados, e destruiu mais de uma dezena de veículos.
A Agência France-Presse (AFP) divulgou hoje imagens de veículos destruídos e crateras nas estradas.
“Estávamos à espera para passar e continuar o nosso caminho e aquela bomba explodiu mesmo ali [...]. Tive medo. Vejam onde o país chegou”, relatou uma das testemunhas, Francisco Javier Betancourt, produtor de café.
Na sexta-feira, um ataque a uma base militar em Cali (sudoeste), a terceira maior cidade do país, fez um morto e assinalou o início de uma série de ataques no Vale do Cauca e na região de Cauca, um bastião dos dissidentes das FARC sob o controlo de Mordisco.
Em 2025, ataques contra forças de segurança na região resultaram em vítimas civis e posicionaram-se como a pior onda de violência que o país assistiu na última década.
O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, garantiu no sábado que a presença militar e policial será reforçada na zona.
Esta última vaga de ataques agrava o clima de tensão na reta final para as eleições presidenciais de 31 de maio, em que a segurança tem sido uma questão central desde o assassínio do candidato de direita Miguel Uribe, abatido a tiro num comício em junho de 2025.
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