Sobe para 19 número de mortos em ataque bombista na Colômbia

Um ataque na região sudoeste da Colômbia, com recurso a uma bomba, matou, pelo menos, 19 pessoas e feriu outras 38, a um mês das eleições Presidenciais, segundo um novo balanço das autoridades.

As autoridades acusaram o principal grupo dissidente da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) que não assinou o acordo de paz de 2016.

A explosão ocorreu na autoestrada Pan-americana na região de Cauca, uma tradicional zona de influência de grupos armados, e destruiu mais de uma dezena de veículos.

A Agência France-Presse (AFP) divulgou hoje imagens de veículos destruídos e crateras nas estradas.

“Estávamos à espera para passar e continuar o nosso caminho e aquela bomba explodiu mesmo ali [...]. Tive medo. Vejam onde o país chegou”, relatou uma das testemunhas, Francisco Javier Betancourt, produtor de café.

Na sexta-feira, um ataque a uma base militar em Cali (sudoeste), a terceira maior cidade do país, fez um morto e assinalou o início de uma série de ataques no Vale do Cauca e na região de Cauca, um bastião dos dissidentes das FARC sob o controlo de Mordisco.

Em 2025, ataques contra forças de segurança na região resultaram em vítimas civis e posicionaram-se como a pior onda de violência que o país assistiu na última década.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, garantiu no sábado que a presença militar e policial será reforçada na zona.

Esta última vaga de ataques agrava o clima de tensão na reta final para as eleições presidenciais de 31 de maio, em que a segurança tem sido uma questão central desde o assassínio do candidato de direita Miguel Uribe, abatido a tiro num comício em junho de 2025.

Gustavo Petro, o primeiro Presidente de esquerda da história da Colômbia, eleito em 2022, vai deixar o cargo após a eleição agendada para o final de maio.