O número de mortos nas inundações causadas pelas chuvas intensas que atingiram o leste da África do Sul há duas semanas subiu para 100, anunciaram hoje as autoridades locais.

“De acordo com o mais recente relatório, 94 corpos foram identificados e entregues às famílias, enquanto continuam os processos para identificar os seis corpos restantes”, disse o governo da província do Cabo Oriental em comunicado.

Dos 100 mortos, 63 são adultos e os restantes 37 crianças e jovens, detalhou o governo local, que está a prestar apoio psicológico e humanitário às comunidades afetadas, em colaboração com organizações não-governamentais e o setor privado.

Espera-se que o número de mortos aumente, porque as operações de busca continuam e algumas das pessoas cujo desaparecimento foi relatado pelas famílias ainda não foram encontradas.

O chefe do governo do Cabo Oriental, Oscar Mabuyane, liderou na quinta-feira uma cerimónia em homenagem às vítimas da catástrofe, onde agradeceu a solidariedade nacional e internacional.

No dia 13, o Presidente do país, que faz fronteira com Moçambique, Cyril Ramaphosa, visitou a localidade de Mthatha — uma das zonas mais afetadas e capital do distrito municipal O.R. Tambo, que concentra 76 das mortes — e atribuiu a catástrofe às alterações climáticas.