Seis pessoas continuam desaparecidas na sequência de uma explosão numa fábrica de produtos químicos no leste da China, que resultou na morte de cinco pessoas e feriu outras 19.

A explosão de terça-feira, ocorrida num parque industrial na cidade de Weifang, na província de Shandong, derrubou janelas de edifícios próximos e lançou uma espessa nuvem de fumo branco, de acordo com vídeos partilhados nas redes sociais.

Não ficou imediatamente claro o que causou a explosão, que ocorreu numa fábrica pertencente à Gaomi Youdao Chemical Co., uma produtora de pesticidas e produtos químicos para uso médico com mais de 500 empregados, de acordo com os registos da empresa.

Os bombeiros locais enviaram mais de 230 efetivos para o local, segundo a televisão estatal CCTV.

Um estudante de uma escola situada a cerca de um quilómetro de distância da fábrica disse à imprensa local que ouviu uma explosão e viu fumo amarelo sujo a sair da fábrica. Ele afirmou ainda que havia um cheiro estranho e que foram dadas máscaras de proteção respiratória a todos os estudantes.

Um funcionário do gabinete local do ambiente disse ao The Paper que uma equipa foi enviada para o local para controlar a potencial poluição, mas que ainda não apresentou qualquer relatório.

A explosão ocorreu menos de duas semanas depois de o Ministério Nacional de Gestão de Emergências ter realizado um seminário sobre a prevenção e o controlo dos riscos na indústria química, enquanto Pequim apelou aos funcionários dos parques industriais químicos para que reforcem as suas capacidades de “gestão de produtos químicos perigosos”.

No ano passado, a fábrica de produtos químicos foi citada por “riscos de segurança” pelo menos duas vezes, mas em setembro foi elogiada pelo Gabinete de Gestão de Emergências de Weifang por confiar nos membros do Partido Comunista para gerir eficazmente os riscos no local de trabalho. Especificamente, os membros do Partido na Gaomi Youdao identificaram mais de 800 riscos de segurança nos primeiros oito meses de 2024 e retificaram-nos a todos, disse o gabinete.

A segurança no local de trabalho tem vindo a melhorar ao longo dos anos na China, mas continua a ser um problema persistente. O Ministério Nacional de Gestão de Emergências registou 21.800 incidentes e 19.600 mortes em 2024.

Um complexo de armazéns que armazenava grandes quantidades de produtos químicos perigosos incendiou-se e explodiu em Tianjin em 2015, deixando 173 mortos.

Em 2019, 78 pessoas morreram numa explosão numa fábrica de produtos químicos em Yancheng, na província de Jiangsu, na costa leste da China.