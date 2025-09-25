Secretário da Defesa dos EUA convoca reunião invulgar com centenas de generais

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, convocou para a próxima semana uma reunião inédita com centenas de generais e almirantes destacados em todo o mundo, noticiou hoje o jornal The Washington Post.
A diretiva, emitida no início desta semana, apanhou de surpresa a hierarquia militar norte-americana e gerou preocupação entre oficiais de alta patente.
“As pessoas estão muito preocupadas. Não fazem ideia do que isto significa”, disse uma das fontes citadas pelo diário.
Em comunicado, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou apenas que Hegseth irá reunir-se com a liderança militar na próxima terça-feira, mas sem adiantar detalhes sobre a agenda.
O encontro terá lugar na base do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico, Virgínia, a cerca de 60 quilómetros de Washington.
A convocatória aplica-se a todos os oficiais superiores com patente de general de brigada ou equivalente na Marinha, bem como aos respetivos conselheiros.
De acordo com o The Washington Post, a reunião inclui comandantes destacados em zonas de conflito e áreas de interesse estratégico como o Médio Oriente, a Ásia-Pacífico e a Europa, mas não abrange oficiais de Estado-Maior.
Atualmente, os EUA contam com cerca de 800 generais e almirantes em funções, dentro do país e em dezenas de outros países.
A reunião ocorre dias antes de 01 de outubro, data em que o Governo federal poderá enfrentar uma paralisação parcial caso democratas e republicanos não cheguem a acordo sobre o orçamento provisório e coincide também com a escalada de tensões entre Washington e Caracas, depois de os EUA terem acusado a Venezuela de liderar operações de tráfico de droga.
A convocatória de Hegseth surge ainda no contexto das recentes mudanças no Pentágono, que passou a designar-se Departamento de Guerra, após decisão do Governo do Presidente Donald Trump, que não foi no entanto submetida ao Congresso.
O secretário anunciou também planos para reduzir em 20% o número de oficiais de alta patente e para proceder a exonerações sem justa causa.
Na semana passada, o Pentágono comunicou uma nova regra para os jornalistas: apenas terão acesso às instalações se aceitarem previamente não publicar determinadas informações, medida considerada sem precedentes e que dá ao departamento um controlo alargado sobre os conteúdos divulgados.
A candidatura do PSD à Câmara Municipal da Calheta, liderada por Doroteia Leça, anunciou que a mobilidade interna do concelho será uma das prioridades...