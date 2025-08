O exército finlandês iniciou manobras militares perto da fronteira com a Rússia, denunciaram hoje as autoridades russas, que têm detetado várias destas operações de treino no país vizinho.

As tropas da Finlândia, que pertence à NATO, vão continuar a realizar voos de treino com helicópteros e outras aeronaves da Força Aérea até 08 de agosto ao longo da costa entre as cidades de Hanko e Porvoo, situada a cerca de 100 quilómetros da fronteira com a Rússia.

O embaixador russo na Finlândia, Pavel Kuznetsov, confirmou o aumento deste género de atividades de treino militar depois da entrada do país na Aliança Atlântica.

A NATO já utilizou território finlandês para realizar uma série de manobras de grande envergadura em 2024.

O Governo russo tem criticado estas manobras, bem como aquilo que considera ser uma militarização progressiva da Europa, e avisou que estas manobras só vão aumentar as tensões na região.