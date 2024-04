Um relógio de ouro encontrado no corpo do passageiro mais rico do Titanic foi hoje vendido por 1.175 milhões de libras (1,37 milhões de euros) num leilão, um recorde para um objeto ligado ao famoso navio.

Segundo a casa de leilões britânica Henry Aldridge & Son o montante, pago por um comprador norte-americano, ultrapassou a estimativa de 100.000 a 150.000 libras (116.000 a 175.000 euros) publicada antes da venda.

Ultrapassa o recorde anterior, para um artefacto do Titanic em leilão, de 1,1 milhões de libras conseguido em 2013 por um violino, segundo a casa de leilões.

A caixa do violino foi hoje vendida por 360.000 libras (420.000 euros) no mesmo leilão que o relógio.

Gravado com as iniciais JJA, o relógio pertenceu ao empresário norte-americano John Jacob Astor, que morreu aos 47 anos no naufrágio do Titanic, na madrugada de 15 de abril de 1912.

Considerado um dos homens mais ricos do mundo na altura, com uma fortuna de 87 milhões de dólares, equivalente a vários milhares de milhões na atualidade, morreu no navio depois de ver a sua nova mulher, Madeleine, embarcar num bote salva-vidas.

Foi descrito nos seus últimos momentos a fumar um cigarro com outro passageiro, o escritor norte-americano Jacques Futrelle, ambos entre os 1.500 mortos no Titanic.

O seu corpo foi encontrado a 22 de abril de 1912, juntamente com o seu relógio de bolso em ouro de 14 quilates.

“O relógio foi totalmente restaurado depois de ter sido devolvido à família” de John Jacob Astor e usado pelo seu filho, o que faz dele uma peça única e das mais importantes da história do Titanic, afirmou a casa de leilões.