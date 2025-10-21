MADEIRA Meteorologia
Príncipe herdeiro saudita reúne-se com Trump em Washington a 18 de novembro

21 Outubro 2025
16:45
O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, vai reunir-se com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a 18 de novembro, em Washington, anunciou hoje uma fonte próxima do Governo saudita.

De acordo com a mesma fonte, o líder saudita chegará aos Estados Unidos a 17 de novembro e será recebido por Trump no dia seguinte na Casa Branca.

A visita ocorre poucos dias após a conclusão do cessar-fogo em Gaza, mediado por Washington, e que recebeu o apoio de Riade.

Antes da guerra na Faixa de Gaza, iniciada em outubro de 2023, a Arábia Saudita tinha mantido negociações preliminares com os Estados Unidos sobre a normalização das relações com Israel, em troca de garantias de segurança e cooperação energética.

O processo foi suspenso após o início do conflito, com Riade a reafirmar que não reconhecerá Israel sem a criação de um Estado palestiniano.

Em maio, Mohammed bin Salman recebeu Donald Trump em Riade, num encontro marcado pela renovação dos laços de amizade entre os dois países.

Nessa ocasião, o Presidente norte-americano anunciou o levantamento das sanções dos EUA contra a Síria e assinou vários contratos económicos e de defesa com o reino saudita.

