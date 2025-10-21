Príncipe herdeiro saudita reúne-se com Trump em Washington a 18 de novembro

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, vai reunir-se com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a 18 de novembro, em Washington, anunciou hoje uma fonte próxima do Governo saudita.
De acordo com a mesma fonte, o líder saudita chegará aos Estados Unidos a 17 de novembro e será recebido por Trump no dia seguinte na Casa Branca.
A visita ocorre poucos dias após a conclusão do cessar-fogo em Gaza, mediado por Washington, e que recebeu o apoio de Riade.
Antes da guerra na Faixa de Gaza, iniciada em outubro de 2023, a Arábia Saudita tinha mantido negociações preliminares com os Estados Unidos sobre a normalização das relações com Israel, em troca de garantias de segurança e cooperação energética.
O processo foi suspenso após o início do conflito, com Riade a reafirmar que não reconhecerá Israel sem a criação de um Estado palestiniano.
Em maio, Mohammed bin Salman recebeu Donald Trump em Riade, num encontro marcado pela renovação dos laços de amizade entre os dois países.
Nessa ocasião, o Presidente norte-americano anunciou o levantamento das sanções dos EUA contra a Síria e assinou vários contratos económicos e de defesa com o reino saudita.
“Onde vos retiver a beleza de um lugar,
há um Deus que vos indica o caminho
do espírito”
(Natália Correia)
A pretexto do Dia Nacional dos Bens Culturais...
silviamariamata@gmail.com
O Benfica foi hoje derrotado na visita aos ingleses do Newcastle, por 3-0, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e continua...
A cerimónia de tomada de posse dos autarcas eleitos à Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, para o quadriénio 2025-2029, terá lugar no próximo dia...
O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) afirmou hoje que os crimes de ódio estão a aumentar em Portugal e prometeu um “combate feroz”, em particular,...
A Confraria do Santíssimo Sacramento da Paróquia de São Sebastião, em Câmara de Lobos, celebra o seu 69.º aniversário no próximo domingo.
O evento comemorativo...
O Governo transmitiu aos sindicatos de trabalhadores da Menzies que está preocupado com a “instabilidade” nos aeroportos, após um concurso para assistência...
Portugal registou 1.609 óbitos em excesso entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, período coincidente com a epidemia de gripe e temperaturas extremas,...
A Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras assinalou hoje o seu 28.º aniversário com um peddy paper pelas ruas do Funchal, um...
A vereadora da Câmara Municipal de Vagos Susana Gravato morreu hoje, aos 49 anos de idade, informou o presidente cessante daquele município do distrito...
Um homem e uma mulher que se faziam passar por militares da GNR foram detidos por burla, falsificação de documentos, posse de armas proibidas, abuso de...
O Partido Trabalhista Português (PTP) diz que Paulo Cafofo chegou “tarde e a más horas” ao debate sobre a implementação de um metro de superfície na Madeira....