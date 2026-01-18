Presidente iraniano avisa que ataque a líder supremo é declaração de guerra

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse hoje que qualquer ataque contra o líder supremo Ali Khamenei seria uma declaração de guerra, em resposta ao apelo de Donald Trump para encontrar um novo líder para o Irão.
“Um ataque contra o líder supremo do nosso país equivale a uma guerra total contra a nação iraniana”, escreveu Massoud Pezeshkian na rede social X.
No sábado, o Presidente norte-americano defendeu que “é hora de encontrar um novo Governo” para o Irão e classificou o líder supremo iraniano como um “homem doente” que mata manifestantes.
“Do que ele é culpado como líder do país é da destruição completa do país e do uso da violência numa escala nunca antes vista”, declarou Trump em entrevista ao portal Politico.
“Para manter o país em funcionamento, no seu nível muito baixo de funcionamento, os líderes deveriam concentrar-se em administrar bem o país, como eu faço nos Estados Unidos, e não em matar milhares de pessoas para manter o controlo”, argumentou Trump.
Os protestos no Irão começaram em 28 de dezembro, quando comerciantes de Teerão fecharam os seus negócios devido à queda do rial, mas logo se espalharam a todo o país com gritos de “Morte à República Islâmica” e “Morte a Khamenei”.
Teerão afirma não ter a contagem do número de mortos nos protestos que ocorreram na República Islâmica nas últimas semanas e que atribui a mercenários apoiados por Israel e pelos EUA, mas ONG da oposição sediadas no exílio, como a Iran Human Rights, estimam em 3.428 o número de mortos.
Estive em Nay Pyi Taw num momento decisivo da história de Myanmar, em 2015, nas primeiras eleições multipartidárias após décadas de uma ditadura militar...
Quantas vezes vemos no nosso dia a dia bebés no carrinho com o telemóvel na mão? Ou crianças pequenas a comerem enquanto deslizam o dedo pelo ecrã? Ou...
O sinal de Lisboa
O Ministério das Finanças recuou um pouco para avaliar a aplicação das novas regras da mobilidade. Entretanto, diz que vai negociar com...
O novo normal é um estado ao qual uma sociedade, se instala após uma crise.
E a pandemia do Covid, trouxe à tona da água as desigualdades que já existiam,...
O ano começou mal. Muito mal. Confirmando aquilo que muitos madeirenses já temiam, o Governo PSD/CDS na República conseguiu transformar um direito constitucional...
A defesa da Pátria não se limita a um exercício bélico para garantir a Segurança.
Implica na Comunidade Nacional com as Suas diferenças, por isso a Autonomia,...
DO FIM AO INFINITO
O Senhor Conde pegou na caixa dos charutos, uma caixa feita no século XIX mas contendo um rico e aromático tabaco cubano do século XXI, e perguntou-lhe...
O processo que conduziu à chamada nova portaria do subsídio social de mobilidade é um bom exemplo de como uma boa intenção pode ser politicamente desvirtuada...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
A minha mão atravessa agora o primeiro nevoeiro da noite. Há espinhos fugazes no dorso da escuridão, uma espécie de bálsamo perfurando o calor de Deus,...
A loiça de casa sempre foi mais do que um simples objeto utilitário; era memória, pertença, herança. Os pratos de faiança, simples, decorados com ramo...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
António José Seguro venceu a primeira volta das eleições presidenciais, com 31,14% dos votos (1.752.325 eleitores), e apontou já à vitória na segunda volta,...
As 12 pessoas mais ricas do mundo têm mais dinheiro do que a metade mais pobre da humanidade, ou seja, do que quatro mil milhões de pessoas, avança hoje...
António José Seguro, vencedor da primeira volta das presidenciais, considerou que hoje “venceu a democracia” e “voltará a ganhar em 08 de fevereiro”, apelando...
O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, considerou hoje que só perderá a segunda volta das eleições presidenciais “por egoísmo do PSD,...
O candidato presidencial Cotrim Figueiredo assumiu hoje que não passar à segunda volta das eleições, ficando em terceiro lugar atrás de António José Seguro...
O líder do PSD, e primeiro-ministro, Luís Montenegro, deslocou-se esta noite ao hotel onde o candidato presidencial apoiado pelos sociais-democratas e...
Pelo menos 21 pessoas morreram e 25 ficaram feridas com gravidade no acidente de hoje com dois comboios de alta velocidade èm Córdoba, sul de Espanha,...
Uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de passageiros ocorreu esta noite, na via rápida, na zona de Gaula, no sentido Funchal-Machico.
Dois...
O candidato presidencial Gouveia e Melo assumiu hoje que os resultados da primeira volta das eleições não corresponderam aos objetivos que traçou, mas...
Uma grande penalidade convertida por Varela, aos 85 minutos, garantiu hoje o triunfo ‘suado’ do líder FC Porto na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo...