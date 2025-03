O Presidente panamiano, José Raúl Mulino, acusou hoje o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de “mentir novamente” ao dizer que o Canal do Panamá está “em processo de recuperação” pelo Governo dos Estados Unidos.

“Mais uma vez, o Presidente Trump está a mentir. O Canal do Panamá não está em processo de restauração, e certamente não é a tarefa que foi discutida sequer nas nossas conversas com o secretário [de Estado, Marco] Rubio ou qualquer outra pessoa. Rejeito, em nome do Panamá e de todos os panamianos, esta nova afronta à verdade e à nossa dignidade como nação”, disse Mulino numa mensagem numa mensagem na rede social X.

Trump prometeu, num discurso ao Congresso na terça-feira à noite (quarta-feira de madrugada em Portugal) que o seu Governo iria “recuperar o Canal do Panamá”, assegurando que essa tarefa já se tinha iniciado.

O Presidente dos EUA referiu-se depois ao acordo de venda ao fundo de investimento BlackRock, anunciado no mesmo dia, de 90% da empresa através da qual o conglomerado de Hong Kong CK Huchison opera os portos panamianos de Balboa e Cristóbal, na zona do Canal do Panamá.