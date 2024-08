O Presidente do Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, nomeou hoje o economista Muhammad Yunus, reconhecido em 2006 com o Prémio Nobel da Paz, líder do governo interino, após o nome ter sido proposto pelos líderes dos protestos antigovernamentais.

Yunus vai liderar o executivo após a demissão e fuga do Bangladesh, na segunda-feira, da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina, adiantou à agência Efe o assessor de imprensa de Shahabuddin, Mohammad Joynal Abedin.

Representantes dos movimentos estudantis, organizadores das semanas de protestos antigovernamentais que derrubaram Hasina e causaram mais de 400 mortes, indicaram, em conferência de imprensa, que a decisão foi tomada após uma reunião com o chefe de Estado do Bangladesh e os responsáveis pelas forças de segurança.

Muhammad Yunus já tinha garantido estar pronto para substituir a primeira-ministra, enquanto líder de um governo provisório, numa declaração escrita à agência noticiosa France-Presse (AFP).

“Estou comovido com a confiança dos manifestantes que me querem à frente do governo provisório. Sempre mantive a política à distância (...) Mas hoje, se for necessário agir no Bangladesh, pelo meu país e pela coragem do meu povo, então fá-lo-ei”, garantiu o laureado, apelando à organização de “eleições livres”.