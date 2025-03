A polícia britânica afirmou hoje não ter “qualquer indício” de origem criminosa no incêndio que obrigou ao encerramento do aeroporto de Heathrow, mas confirmou o envolvimento da unidade de combate ao terrorismo.

“Embora não haja atualmente qualquer indício de um ato intencional, mantemos a nossa mente aberta nesta fase”, declarou a Polícia Metropolitana num comunicado.

No entanto, explicou que “dada a localização da subestação e o impacto que este incidente teve em infraestruturas nacionais críticas, o Comando Antiterrorista da Met está agora a liderar as investigações”.

“Isto deve-se aos recursos e competências especializadas desse comando, que podem ajudar a fazer avançar esta investigação a um ritmo que minimize as perturbações e identifique a causa”, acrescentou.

O aeroporto de Heathrow anunciou durante a madrugada o encerramento até às 23:59 de sexta-feira para “garantir a segurança de passageiros e colegas” devido à falta de eletricidade causada por incêndio numa subestação elétrica próxima.

Os passageiros foram aconselhados a não se deslocar para o aeroporto e a contactar as respetivas companhias aéreas para pedir esclarecimentos.

Notícias e relatos nas redes sociais dão conta de voos cancelados ou desviados outros aeroportos de Londres e para outras cidades britânicas, como Glasgow, Manchester ou Cardiff, mas também outros países, como França, Alemanha ou Espanha.

O aeroporto de Heathrow é o mais movimentado da Europa, tendo acolhido 83,9 milhões de passageiros em 2024.

O comissário adjunto da corporação de bombeiros de Londres, Jonathan Smith, adiantou que o incêndio teve lugar num transformador com 25.000 litros de óleo de refrigeração.

“Isto criou um grande perigo devido ao equipamento de alta tensão e à natureza do incêndio alimentado por combustível”, explicou.

De acordo com as últimas atualizações, “cerca de 10% do fogo continua aceso”, referiu esta manhã.

Os bombeiros estão a facilitar o acesso de profissionais para restabelecer o fornecimento de energia.

O responsável referiu não haver indicações de poluição com consequências para a saúde do incêndio.

Os terminais 2 e 4 do aeroporto de Heathrow continuam sem eletricidade, tal como cerca de 5.000 casas nas imediações, mas outras 62.000 já tiveram o serviço restaurado, referiu.