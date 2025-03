O novo primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, viajará para Paris, Londres e Iqaluit, no norte do Canadá, este domingo, com o objetivo de fortalecer as relações económicas e de segurança com a Europa e reafirmar a soberania canadiana no Ártico.

“O Canadá foi construído com base na união de povos – indígenas, franceses e britânicos. A minha visita à França e ao Reino Unido reforçará os laços comerciais, económicos e de defesa com dois dos nossos parceiros mais fortes e fiáveis. Já a minha visita a Nunavut reafirmará a soberania e segurança do Canadá no Ártico, bem como o nosso compromisso em desbloquear o potencial económico do Norte”, afirmou Carney.

Esta será a sua primeira visita oficial internacional (de 16 a 18 de março) desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro na passada sexta-feira.

Em Paris, o ex-governador do Banco do Canadá e do Banco de Inglaterra vai reunir-se com o Presidente francês, Emmanuel Macron, para discutir o aprofundamento dos laços comerciais, económicos e de defesa entre os dois países.

A relação entre o Canadá e a União Europeia assenta no Acordo Económico e Comercial Global (CETA, sigla em inglês), que desde 2017 impulsionou o comércio bilateral em mais de 60%.

Em 2024, a França foi o terceiro maior parceiro comercial do Canadá na União Europeia, com um volume de comércio de 14,2 mil milhões de dólares canadianos (9,08 mil milhões de euros).

“A França e o Canadá são aliados próximos e parceiros estratégicos. Queremos fortalecer os nossos laços económicos e garantir que o comércio entre os nossos países continue a crescer de forma equilibrada e benéfica para ambas as partes”, declarou Carney.

A inteligência artificial (IA) será outro tema em destaque, com foco na inovação e segurança tecnológica.

Em Londres, Carney vai reunir-se com o primeiro-ministro, Keir Starmer, para debater segurança transatlântica, a expansão do setor de IA e o comércio bilateral.

Em 2024, o Reino Unido foi o terceiro maior parceiro comercial individual do Canadá, com trocas comerciais no valor de 61 mil milhões de dólares canadianos (38,02 mil milhões de euros). Atualmente, cerca de 3.500 empresas canadianas – 93% delas pequenas e médias empresas – exportam bens para o Reino Unido.

Os dois países procuram aprofundar a cooperação através do Acordo de Continuidade Comercial Canadá-Reino Unido e da adesão britânica ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP), formalizada em 2023.

“O Reino Unido e o Canadá partilham uma história comum e valores fundamentais. Esta visita é uma oportunidade para reforçar a nossa relação comercial e garantir que trabalhamos juntos para enfrentar desafios globais, incluindo segurança e inovação tecnológica”, afirmou o primeiro-ministro canadiano.

Carney também terá uma audiência com o Rei Carlos III.

A visita termina a 18 de março em Iqaluit, Nunavut, no norte do Canadá.

A região cobre 40% do território nacional e mais de 70% da linha costeira, sendo um ponto estratégico para a segurança nacional.

O primeiro-ministro visitará a Patrulha de Iqaluit do 1.º Grupo de Patrulha dos Rangers Canadianos, unidade essencial para a estabilidade no Norte.

“A soberania do Canadá no Ártico é inegociável. Estamos comprometidos em garantir que esta região continue segura, estável e próspera para as comunidades que a habitam e para todo o país”, declarou Carney.

O governante também se reunirá com o ‘Premier’ de Nunavut, P.J. Akeeagok, para discutir prioridades regionais e o desenvolvimento económico.

O governo canadiano pretende fortalecer a economia do Norte e avançar com a reconciliação com as comunidades das Primeiras Nações, Inuit e Métis.

Com um governo minoritário, o parlamento retomará os trabalhos no dia 24 de março, mas há expectativas de que o Canadá avance para eleições federais antecipadas no final de abril ou início de maio.