PIB da Rússia cresce 3,6% em 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia cresceu 3,6% em 2023, indica uma primeira estimativa publicada hoje pela agência de estatísticas Rosstat, confirmando a recuperação da economia, impulsionada principalmente pelas encomendas militares.

Em 2022, o PIB da Rússia tinha registado uma contração de 1,2%, devido às sanções ocidentais impostas a Moscovo depois da invasão da Ucrânia.

A atividade foi apoiada por preços favoráveis da energia, condições de crédito mais flexíveis e sobretudo por uma procura interna estimulada pelo setor da Defesa, com um aumento dos salários reais para atrair trabalhadores para os setores mais afetados pela escassez, com mais de meio milhão de russos na indústria de defesa desde 2022, segundo as autoridades.