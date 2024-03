Pelo menos oito países africanos estão a ser afetados há vários dias por um apagão de telecomunicações devido a “falhas em quatro cabos submarinos” de fibra ótica, segundo a empresa africana de soluções digitais Bayobab.

A organização NetBlocks, que monitoriza a estabilidade das telecomunicações internacionais, detetou problemas em quatro grandes redes que provocaram grandes suspensões na Costa do Marfim, Libéria, Benim, Gana, Nigéria, Camarões, Senegal e África do Sul.

Os responsáveis nacionais de telecomunicações confirmaram estas falhas e a Autoridade Nacional das Telecomunicações do Gana informou na quinta-feira sobre a “degradação significativa dos serviços de dados em todo o país”, alertando para os impactos na população.

De acordo com a Bayobab, as redes que ligam a costa de África à Europa “já iniciaram uma operação de reparação conjunta com a mobilização de um navio de cabos”, incluindo o sistema ACE, que liga cerca de vinte países africanos a Portugal e França.

“Já fizemos progressos no restabelecimento do serviço em certas regiões afetadas e temos a intenção de assegurar o restabelecimento total o mais rapidamente possível”, acrescentou a empresa numa declaração no seu site.

A Cloudflare, uma empresa de análise de internet, manifestou dúvidas quanto à rápida resolução do problema dada a complexidade das operações.

“As reparações podem demorar semanas a meses, dependendo da localização dos danos, do que precisa de ser reparado e das condições do mar”, disse um porta-voz da empresa à Bloomberg.

A Bayobab não refere os motivos das falhas, mas indica que está a decorrer uma investigação. É possível que a causa seja uma mudança tectónica no fundo do mar, acrescentou a empresa.