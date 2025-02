Pelo menos 10 pessoas morreram e oito ficaram feridas hoje na sequência do desabamento de um edifício situado no sul da região metropolitana do Cairo, capital egípcia.

Um edifício residencial de três andares ruiu na localidade de Kirdasa por razões desconhecidas, de acordo com fontes médicas e policiais.

Várias ambulâncias acorreram ao local e transferiram os feridos para hospitais próximos, enquanto as equipas da proteção civil continuam a procurar sobreviventes.

As forças de segurança montaram um cordão de isolamento no local, enquanto especialistas iniciaram uma investigação para determinar as causas do colapso, acrescentaram as mesmas fontes, indicando que as autoridades retiraram os residentes de dois outros edifícios adjacentes.

O desmoronamento de casas é frequente no Egito, especialmente nas zonas populares, onde, segundo os meios de comunicação locais, os construtores não tomam medidas suficientes para garantir a segurança dos edifícios e falta rigor às inspeções oficiais.