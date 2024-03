Acompanhadas por Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, as futebolistas campeãs Ivana Andrés, capitã do Real Madrid e da seleção espanhola durante o Campeonato do Mundo 2023, e Alba Redondo, capitã do clube Levante, entraram no hemiciclo, de medalha ao pescoço e com o troféu conquistado em agosto passado em riste, ao som de uma ovação dos eurodeputados, para assim assinalar o Dia Internacional da Mulher.

Já instaladas, foi Metsola que deu o pontapé de saída desta comemoração, reconhecendo o papel das mulheres, que têm “mudado o mundo” independentemente da área onde atuam. “Por isso, temos de continuar com muito empenho para conseguir a igualdade de tratamento e para que as contribuições das mulheres sejam mais visíveis, garantindo que cada rapariga e rapaz tenha modelos para seguir”, afirmou a líder, dando, assim, as boas vindas às duas futebolistas, que, conforme realçou, são prova dada de que o futebol não se faz apenas no masculino.

“A vossa vitória lembram-nos que o género não vai impedir rumar ao sucesso e que o trabalho árduo, a determinação e a ambição são qualidades que superam quaisquer limites”, disse. No entanto, reconheceu que no Desporto a desigualdade persiste, seja ao nível da cobertura mediática, seja ao nível dos patrocínios. “Isto é um problema sistémico e o Parlamento Europeu está todos os dias a lutar para resolver estes problemas”, asseverou, pedindo o contributo de todos para alcançar a igualdade.

Já sinalizando o Dia da Mulher como um dia para refletir sobre o passado, mas também para perspetivar o futuro, Roberta Metsola congratulou-se pelo órgão que encabeça ser pioneiro nesta luta.