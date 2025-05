Os voos nos aeroportos estão hoje completamente operacionais e as escolas reabriram no Paquistão após o cessar-fogo acordado no sábado com a Índia, declararam as autoridades paquistanesas.

“As escolas no Paquistão reabriram hoje”, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Rafi Ullah, à agência de notícias EFE.

As instituições de ensino na Caxemira administrada pelos paquistaneses devem reabrir na terça-feira, após não ter acontecido violações do cessar-fogo hoje ao longo da Linha de Controlo (LoC), que atua como fronteira de facto entre o Paquistão e a Índia.

“Fechamos as escolas por mais um dia, por precaução”, disse Mazhar Hussain, porta-voz do governo regional da Caxemira, à EFE.

Tal como a Índia, o porta-voz paquistanês afirmou que não houve violações do cessar-fogo ao longo da Linha de Controlo entre a noite de domingo e hoje.

Na passada quarta-feira, a Índia lançou ataques com mísseis contra pelo menos nove alvos no Paquistão. Em resposta, o Paquistão disparou mísseis contra 26 bases militares indianas na manhã de sábado, aumentando as tensões.

De acordo com o Governo indiano, os ataques tiveram como alvo infraestruturas terroristas em retaliação pelo ataque de 22 de abril em Pahalgam, na região de Caxemira administrada pela Índia, que fez 26 mortos.

A Autoridade Aeroportuária do Paquistão (PAA) emitiu um aviso restringindo o espaço aéreo após o ataque, no entanto, as restrições foram levantadas às 18:00 de sábado, no horário local, logo após o acordo de cessar-fogo.

“Tanto os voos domésticos como os internacionais estão totalmente operacionais agora”, disse hoje Abdullah Hafeez, porta-voz da Pakistan International Airlines, à EFE.

Embora ainda haja um elevado número de cancelamentos, as autoridades atribuíram isso aos “ajustes das companhias aéreas”.

Os dados dos voos do Aeroporto Internacional de Islamabade mostraram que 30 voos programados, 25 deles operados por companhias aéreas internacionais, foram cancelados no domingo, segundo o jornal paquistanês Dawn.

Os dois países concordaram com um cessar-fogo no sábado, sob mediação dos Estados Unidos e a pressão internacional, levando a um aparente regresso à calma, esperando-se que a trégua continue.