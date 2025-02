O Papa Francisco vai inaugurar um fórum sobre justiça social e fiscal no Vaticano, em 13 de fevereiro, que contará com a intervenção, à distância, do Presidente Brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou hoje a organização.

O evento “Justiça fiscal e solidariedade: para uma casa comum, inclusiva e sustentável” foi organizado pela Academia Pontifícia das Ciências Sociais e pela Comissão Independente para a Reforma da Tributação Internacional das Empresas (ICRICT, na sigla em inglês).

Após uma introdução em que intervirão personalidades como o secretário de Estado do Vaticano, o Cardeal Pietro Parolin, o pontífice argentino abrirá o primeiro painel de discussão, segundo indicou o ICRICT em comunicado.

Lula da Silva e também o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, intervirão depois, à distância, em formato ‘online’, enquanto outros participarão presencialmente, como o antigo Presidente sul-africano Thabo Mbeki e o economista norte-americano Joseph E. Stiglitz, prémio Nobel de 2001 e copresidente do ICRICT.

“O atual sistema fiscal internacional agrava a desigualdade e priva os governos dos recursos necessários para enfrentar os desafios globais prementes”, afirmou Stiglitz, uma voz crítica da globalização e dos mercados livres.