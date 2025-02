O Papa Francisco ainda não recuperou da bronquite e foi hoje substituído por outra figura religiosa na leituras da catequese, durante a audiência geral.

“Agora, permito-me pedir ao padre para ler. Com a minha bronquite, ainda não posso. Espero poder da próxima vez”, disse o Papa depois de ler algumas linhas da sua catequese.

No entanto, voltou a falar no final da audiência para saudar os peregrinos italianos e pedir mais uma vez orações pela paz no mundo.

Há uma semana, durante a audiência geral, o Papa pediu a um assistente que lesse a catequese, dizendo que estava com uma “forte constipação” que lhe dificultava a fala.

No dia seguinte, o Vaticano anunciou que Francisco iria realizar as audiências agendadas para os dois dias seguintes em casa devido à bronquite.

O pontífice argentino, eleito papa em 2013, tem tido vários problemas de saúde nos últimos anos: dores nos joelhos e nas ancas, inflamação do cólon, cirurgia a hérnia.

Francisco, a quem foi removido parte do pulmão quando era jovem, esteve hospitalizado durante três noites em 2023 com uma bronquite, que tratou com antibióticos.