O Papa “teve uma noite tranquila”, anunciou hoje o Vaticano, no 26.º dia de internamento por pneumonia nos dois pulmões, um dia depois de os médicos terem dito que Francisco está melhor.

De acordo com o último boletim de saúde publicado na noite de segunda-feira, “as melhorias registadas nos dias anteriores foram ainda mais consolidadas, conforme confirmado pelos exames de sangue (...) e pela boa resposta ao tratamento”.

Embora o prognóstico já não seja reservado, os médicos estimam que o pontífice argentino, de 88 anos, terá de ficar no hospital por “mais alguns dias”.

Na noite de segunda-feira, uma fonte do Vaticano saudou estes “sinais positivos na evolução da doença”, sublinhando, no entanto, que devem ser encarados com “prudência e circunspeção”, porque a pneumonia “ainda não está debelada (...) embora não haja perigo iminente”.

A hospitalização de Francisco, desde dia 14 de fevereiro, a mais longa de seu pontificado, ocorre num momento em que o pontífice já estava fragilizado por uma série de problemas nos últimos anos: sobrepeso, dores nos joelhos, operações ao cólon e abdómen, além de repetidas infcções respiratórias.

O Papa tem ainda fragilidade respiratória, principalmente devido à remoção, aos 21 anos, do lobo superior do pulmão direito.

Esses problemas de saúde reacenderam dúvidas sobre sua capacidade de desempenhar as suas funções e especulações sobre uma possível renúncia.