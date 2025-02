O número de mortos no Peru devido ao desabamento de parte do telhado de um centro comercial em Trujillo subiu para quatro, incluindo dois menores, informaram hoje fontes das equipas de resgate à rádio RPP.

O inspetor do Corpo Geral de Bombeiros Voluntários do Peru do departamento de La Libertad – do qual Trujillo é a capital –, Gelqui Gómez, disse à RPP que as vítimas mortais são um homem, uma mulher, um adolescente e uma menina.

O número de feridos também subiu para 79, entre os quais 11 menores, que estão em estados “bastante graves”, situação em que também se encontra pelo menos um adulto, segundo o chefe do Instituto Nacional de Defesa Civil de La Libertad, Hipólito Cruchaga.

O colapso da estrutura ocorreu na noite de sexta-feira na área de restauração do centro comercial Real Plaza, quando havia muito movimento naquela zona, de acordo com a agência de notícias espanhola Efe.

A praça de alimentação do centro comercial ocupa um grande espaço circular e era coroada por uma cúpula ornamentada, que desabou.

Segundo as equipas de resgate, havia também uma zona para crianças no local, razão pela qual várias ficaram feridas.

O Ministério Público informou hoje que a Terceira Procuradoria Provincial Criminal Empresarial de Trujillo está “a realizar diligências contra os responsáveis pelo alegado crime contra a vida, o corpo e a saúde, após a queda do telhado”.

Além disso, ordenou a retirada dos corpos, “bem como a verificação do estado de saúde dos feridos que foram transferidos para os hospitais da cidade”.