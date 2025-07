O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou que nomeou o Presidente norte-americano, Donald Trump, para o Prémio Nobel da Paz.

No início de um jantar com Trump na Casa Branca na segunda-feira, Netanyahu entregou ao Presidente norte-americano a carta que enviou ao Comité Nobel e justificou a nomeação por Trump estar a “restaurar a paz” em diversos países e regiões, especialmente no Médio Oriente.

A distinção seria “bem merecida”, disse Netanyahu a Trump, na presença do enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, do secretário de Estado, Marco Rubio, e do secretário da Defesa, Pete Hegseth, entre outros altos responsáveis dos dois países.

Trump há muito que se auto-intitula um artífice da paz e deixou claro o desejo de ganhar o Prémio Nobel, chegando mesmo a dizer que merecia mais do que o ex-presidente norte-americano Barack Obama, agraciado em 2009.

Perante os jornalistas, Trump mostrou-se surpreendido ao receber a carta das mãos de Netanyahu.

“Vindo de si, isto é muito significativo”, disse o Presidente norte-americano ao líder israelita.

A nomeação de Trump para o Prémio Nobel da Paz de 2025 já tinha sido apresentada duas vezes: primeiro pelo governo paquistanês, a 21 de junho, em reconhecimento da trégua que negociou entre a Índia e o Paquistão; e depois pelo congressista norte-americano Buddy Carter, que enviou uma carta de nomeação a Oslo a 24 de junho.

De acordo com os estatutos do Comité Nobel, as nomeações estão abertas aos membros das assembleias nacionais e aos governos dos Estados soberanos.

A visita de Netanyahu a Washington, iniciada na segunda-feira, acontece enquanto decorrem negociações para um cessar-fogo em Gaza e na sequência dos bombardeamentos norte-americanos e israelitas a instalações nucleares iranianas.

Este é o terceiro encontro entre o Presidente norte-americano e o primeiro-ministro israelita em menos de seis meses.

Trump tem pressionado o aliado israelita para que seja alcançada uma trégua na Faixa de Gaza, território mergulhado numa grave situação humanitária.

Novas negociações indiretas entre Israel e o Hamas foram retomadas no Qatar, com o objetivo de alcançar tréguas na Faixa de Gaza, depois de o Presidente norte-americano ter dito que espera conseguir um acordo esta semana.

Questionado na Casa Branca antes do jantar com Netanyahu, Trump manifestou confiança de que o movimento islamita palestiniano Hamas estava pronto para aceitar um cessar-fogo em Gaza.

“Querem uma reunião e querem este cessar-fogo”, disse o chefe de Estado.

“Acho que as coisas vão acalmar bastante no Médio Oriente. (...) Eles respeitam-nos e respeitam Israel”, acrescentou o republicano.

A proposta de cessar-fogo em discussão envolve uma pausa de 60 dias nos combates, durante os quais o Hamas libertaria 10 reféns vivos e 18 mortos, em troca de um número indeterminado de prisioneiros palestinianos nas cadeias israelitas.

Durante aquele período, seria também permitido o reforço da ajuda humanitária à população do território e ambas as partes negociariam os termos do fim definitivo do conflito.

Os pontos de discórdia constantes estão relacionados justamente com o fim da guerra por completo e a retirada das forças israelitas do território por uma lado, e a rendição e a extinção do Hamas por outro.

Em meados de março, Israel violou o acordo anterior e relançou a ofensiva na Faixa de Gaza, que se intensificou nas últimas semanas.

O conflito em curso foi desencadeado em 07 de outubro de 2023, após um ataque do Hamas em solo israelita, que fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma vasta operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 57 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.