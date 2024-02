A NASA planeia colocar o módulo Nova-C na superfície lunar em 22 de fevereiro, depois de descolar em meados do mês, em data ainda a confirmar, confirmou esta quarta-feira a agência aeroespacial norte-americana.

O módulo lunar Nova-C, construído pela empresa privada Intuitive Machines, já está dentro da carenagem de um foguete ‘SpaceX Falcon 9’, no qual descolará do Centro Espacial Kennedy, na Flórida (EUA), revelou a NASA durante uma teleconferência.

O vice-presidente de Sistemas Espaciais da Intuitive Machines, Trent Martin, disse que têm que acertar com a ‘SpaceX’ a data de lançamento, para a qual há uma janela de três dias, e que tudo o que estiver dentro dessa margem esperam que o módulo chegue ao polo sul da Lua em 22 de fevereiro.

O módulo, que vem sendo chamado de ‘Odysseus’, transportará seis cargas da NASA com instrumentos para pesquisas e testes tecnológicos na superfície lunar, o que facilitará o trabalho das tripulações das futuras missões Artemis.

Graças à carga útil do módulo, a agência espacial será capaz de estudar o clima espacial e as interações da superfície lunar e testar tecnologias de poiso de precisão para futuros sistemas de navegação autónomos.

Caso chegue ao destino, o Nova-C será o primeiro módulo privado a chegar à Lua.

Em janeiro deste ano, o módulo lunar ‘Peregrine’, da empresa Astrobotic, não conseguiu navegar em direção ao satélite terrestre logo após descolar do Cabo Canaveral (Flórida), e 10 dias após o lançamento incendiou-se ao entrar na atmosfera terrestre.

A missão ‘Peregrine One’ (PM1) foi lançada em 08 de janeiro no novo e poderoso foguete ‘Vulcan Centaur’, da United Launch Alliance (ULA) a partir da estação espacial de Cabo Canaveral, mas em poucas horas começou a perder energia.

Embora os engenheiros da Astrobotic tenham trabalhado para salvar a missão, a nave espacial ficou sem energia para alcançar a superfície lunar e tornar-se na primeira nave americana a pousar na Lua desde 1972, quando foi concluído o programa Apollo.

Tanto o ‘Peregrine’ como o ‘Odysseus Peregrine’ foram desenvolvidos no âmbito do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) da NASA, com o qual contrata empresas aeroespaciais para enviar testes e experimentos ao satélite da Terra.