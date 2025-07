O número de mortos na sequência das inundações catastróficas no Texas durante o fim de semana de 4 de julho já ultrapassou os 100, enquanto prosseguem as buscas intensivas de pessoas desaparecidas.

No condado de Kerr, onde fica o Camp Mystic e vários outros acampamentos de verão, os investigadores encontraram os corpos de 84 pessoas, incluindo 28 crianças, disseram as autoridades do condado de Kerr.

As autoridades falaram apenas algumas horas depois de os operadores do Camp Mystic, um centenário campo de férias no Texas Hill Country, terem anunciado que perderam 27 campistas e conselheiros por causa das cheias.

Entretanto, as equipas de busca e salvamento também continuam a procurar os mortos, utilizando equipamento pesado para retirar as árvores e entrar nos rios inundados. Voluntários cobertos de lama separam pedaços de detritos, peça por peça, num cenário cada vez mais desolador.

Com mais chuva a caminho, mais inundações ameaçam as zonas já saturadas do centro do Texas. As autoridades afiram que o número de mortos irá “certamente” aumentar.

O anúncio feito pelo Camp Mystic confirmou os piores receios, depois de uma parede de água ter atingido as cabanas construídas ao longo da margem do rio Guadalupe. O xerife local disse mais tarde que 10 raparigas e um conselheiro do acampamento continuavam desaparecidos.

As violentas cheias repentinas - as piores do país em décadas - atingiram acampamentos e casas ribeirinhas antes do amanhecer de sexta-feira passada, arrancando pessoas adormecidas das suas cabanas, tendas e atrelados e arrastando-as durante quilómetros, passando por troncos de árvores e automóveis flutuantes. Alguns sobreviventes foram encontrados agarrados a árvores.

Pilhas de árvores retorcidas, parcialmente cobertas com colchões, frigoríficos e arcas frigoríficas, cobrem agora as margens do rio. Os destroços incluem também recordações de muitos que eram atraídos para os parques de campismo e cabanas em Hill Country - uma bola de voleibol, canoas e um retrato de família.

No condado de Kerr, duramente atingido, onde se situa o Camp Mystic e vários outros campos de férias, os investigadores encontraram os corpos de 75 pessoas, incluindo 27 crianças, informou o xerife Larry Leitha.

De acordo com as autoridades locais, foram registadas dezanove mortes nos condados de Travis, Burnet, Kendall, Tom Green e Williamson.

Entretanto, há apelos para que se descubra porque é que os avisos não foram ouvidos

As autoridades prometeram que um dos próximos passos será investigar se foram emitidos avisos suficientes e porque é que alguns acampamentos as pessoas não foram retiras ou não se mudaram para zonas mais altas, num local há muito vulnerável a inundações, a que alguns residentes locais se referem como “beco das cheias repentinas”.

Para tal, será necessário rever a forma como os avisos meteorológicos foram enviados e recebidos. Um dos desafios é o facto de muitos acampamentos e cabanas se encontrarem em locais com um serviço de telemóvel deficiente, disse Dalton Rice, diretor da cidade de Kerrville.

Alguns acampamentos, no entanto, estavam conscientes dos perigos e a monitorizar o tempo. Pelo menos um transferiu várias centenas de campistas para terrenos mais altos antes das inundações.

O senador Ted Cruz, republicano do Texas, disse que os recentes cortes nas despesas do governo com a Agência Federal de Gestão de Emergências e o Serviço Nacional de Meteorologia não atrasaram nenhum aviso.

“Há um momento para ter lutas políticas, há um momento para discordar. Esta não é a altura certa”, afirmou. “Haverá um tempo para descobrir o que poderia ter sido feito de forma diferente. A minha esperança é que, com o tempo, aprendamos algumas lições para aplicar na próxima vez que houver uma inundação”, acrescentou.

O serviço de meteorologia começou por alertar para a possibilidade de inundações na quinta-feira e, em seguida, enviou uma série de avisos de inundações rápidas nas primeiras horas de sexta-feira, antes de emitir emergências de inundações repentinas - uma medida rara que alerta o público para a possibilidade de inundações.