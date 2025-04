As corretoras com copy trading permitem seguir os movimentos dos traders mais experientes e lucrar com eles. Como funciona? Esses utilizadores anunciam publicamente as suas ações de compra e venda e o sucesso é medido pela própria corretora para que todos saibam qual o grau de eficácia dessas pessoas.

Poder seguir os movimentos dos traders mais bem-sucedido é meio caminho andado para lucrar nos mercados. Por isso, reunimos neste artigo as corretoras que oferecem copy trading em Portugal, para que possa ter mais certezas quando entra nos mercados financeiros.

O que é Copy Trading e como funciona?

O Copy Trading funciona tanto em corretoras generalistas como em corretoras de criptomoedas. Elas permitem a qualquer utilizador inscrever-se para anunciarem publicamente as suas ações de compra e venda, ganhando comissões por cada novo utilizador que os siga. Esta é, por isso, uma situação win-win em que todos ganham:

· Os traders que fazem copy trading ganham não só com as suas posições no mercado, mas também com as comissões dos outros utilizadores que os seguem.

· Cada perfil de copy trading tem o grau de sucesso e o número de seguidores associado, pelo que poderá seguir apenas os utilizadores mais consistentes e lucrativos no mercado.

· A funcionalidade de copy trading permite-lhe lucrar de forma consistente com outros traders profissionais, ao mesmo tempo que aprende com eles a custo zero ou marginal.

Melhores plataformas de trading com copy trading

Nem todas as plataformas disponibilizam a funcionalidade de copy trading em Portugal, é por isso que reunimos as corretoras que oferecem as melhores garantias. Seja de segurança, seja de acessibilidade e de confiança na comunidade de copy traders.

Falamos-lhe em maior detalhe de três das nossas corretoras de eleição: MEXC, Binance e Margex.

MEXC tem copy trading mais simples e sem custos