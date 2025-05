A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou hoje a morte de 16 pessoas em ataques israelitas em diversas áreas do território palestiniano.

O número de mortos em “ataques israelitas em várias áreas da Faixa de Gaza desde a meia-noite chega a 16”, disse à Agência France Presse (AFP) Mohammed al-Moughayir, funcionário da organização.

O responsável também mencionou a existência de “dezenas de feridos” na sequência dos ataques, que atingiram casas no centro e no sul da Faixa de Gaza.

As equipas de resgate da Defesa Civil, juntamente com cidadãos de Gaza, disseram que retiraram nove corpos dos escombros da casa da família Darmona em Jabalia (norte), que foi bombardeada na quinta-feira por Israel e que deixou mais de 50 pessoas subterradas, informaram a Defesa Civil e jornalistas no local.

Israel retomou os bombardeamentos em 18 de março, depois de terem fracassado as negociações indiretas com o movimento islâmico palestiniano Hamas para dois meses de trégua.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.218 pessoas do lado israelita, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas, 57 ainda estão na posse do Hamas, em Gaza, e 34 foram declaradas mortas pelo exército.

As represálias israelitas fizeram pelo menos 53.762 mortos na Faixa de Gaza, a maioria civis, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde do Hamas, considerados fiáveis pela ONU.

Alegando querer obrigar o Hamas a libertar os reféns raptados durante o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023, Israel bloqueou igualmente toda a ajuda a Gaza, a 02 de março, acusando o Hamas de a desviar, o que este nega.

As autoridades israelitas, sob pressão internacional, anunciaram esta semana um recomeço limitado da ajuda humanitária, que estava totalmente bloqueada há mais de dois meses.

Depois de as forças israelitas terem quebrado uma trégua de dois meses, a 18 de março, o Governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou, no início de maio, um plano de conquista de Gaza, à custa da deslocação interna da maioria dos seus 2,4 milhões de habitantes.