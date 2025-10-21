Médio Oriente: Trump diz que aliados regionais estão prontos a enviar tropas para Gaza

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que os seus aliados no Médio Oriente estão dispostos a enviar tropas para a Faixa de Gaza caso o Hamas não ponha fim às violações do cessar-fogo.

“Muitos dos nossos agora grandes aliados no Médio Oriente, e nas áreas circundantes, informaram-me explícita e firmemente (...) que acolheriam de bom grado a oportunidade, a meu pedido, de entrar em Gaza em força e ‘abordar’ o Hamas se este continuasse a comportar-se mal, violando o acordo que tem connosco”, afirmou o Presidente norte-americano na plataforma Truth Social.

O líder republicano sublinhou que “ainda há esperança de que o Hamas faça o que é correto” e ameaçou que se não o fizerem o seu fim será “rápido, furioso e brutal”.

O Presidente norte-americano já tinha avisado na segunda-feira que o movimento islamita palestiniano seria “erradicado” se não respeitasse o acordo alcançado com Israel sobre Gaza.

Trump fez questão de agradecer ainda aos países que lhe “telefonaram para ajudar” e agradeceu em especial à Indonésia e ao seu líder, o Presidente Prabowo Subianto.

A Indonésia fez parte do grupo de países que marcaram presença na Cimeira de Paz na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, onde foi assinado o acordo de cessar-fogo, que começou em 10 de outubro, e tem expressado a sua disponibilidade para enviar tropas para Gaza.

Subianto garantiu em setembro, perante a Assembleia-Geral da ONU, que o país estava preparado para enviar até 20 mil militares para uma eventual força internacional em Gaza.

“Não devemos permanecer em silêncio enquanto os palestinianos forem privados de justiça e legitimidade”, disse na ocasião o Presidente indonésio.

Israel acusou o Hamas de ter violado o cessar-fogo e respondeu com ataques em Gaza, que mataram pelo menos 45 pessoas, de acordo com a Defesa Civil da Faixa de Gaza.

O Hamas negou as acusações de ter violado a trégua e, em contrapartida, na segunda-feira acusou Israel de ter cometido “uma série de violações graves e repetidas desde o anúncio do fim da guerra na Faixa de Gaza”, num total de 80 ocorrências até domingo.

No âmbito do acordo de cessar-fogo, o Hamas deve entregar os 28 corpos de reféns ainda detidos em Gaza e, até há data, entregou 13 corpos e anunciou hoje que iria entregar mais dois esta tarde.

Num comunicado divulgado pelas brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do movimento islamita palestiniano, o grupo indicou que os corpos dos dois reféns israelitas foram exumados hoje e serão entregues ao final da tarde, no quadro da troca de reféns e prisioneiros prevista pelo acordo.

O Governo israelita reiterou, entretanto, que não aceita “qualquer desculpa” do Hamas para justificar os atrasos na entrega dos corpos dos reféns mortos.

O cessar-fogo visa pôr fim a dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel provocou mais de 67 mil mortos e cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.