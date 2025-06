O Presidente russo, Vladimir Putin, disponibilizou-se hoje para servir de mediador entre Israel e Irão e recebeu a garantia do seu homólogo iraniano de que o país não quer comprar armas nucleares.

O Presidente russo, Vladimir Putin, falou hoje, separadamente e via telefone, com o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, e com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de acordo com o Kremlin.

“Vladimir Putin sublinhou que a Rússia condena as ações de Israel, que constituem uma violação da carta da ONU e do direito internacional”, afirmou a presidência russa em comunicado divulgado após os dois contactos.

Em conversa com Netanyahu, Putin “declarou a sua disponibilidade para desempenhar um papel de mediador no sentido de evitar uma nova escalada de tensões”, alertando para “o risco (...) de consequências desastrosas para toda a região”.

Na chamada com o seu homólogo iraniano, o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, garantiu a Putin que o país não está à procura de armas nucleares, na sequência dos ataques israelitas contra o seu país.

“A República Islâmica do Irão sempre afirmou que não está à procura de adquirir armas nucleares e está pronta para dar as devidas garantias às autoridades internacionais competentes”, disse Masoud Pezeshkian a Vladimir Putin, de acordo com relatos feitos pela presidência iraniana.

Israel iniciou na madrugada de hoje uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Governo israelita afirmou que a operação militar vai continuar e as autoridades iranianas ameaçaram responder aos ataques israelitas.