Médio Oriente: Pelo menos nove mortos em ataque israelita no Iémen

Pelo menos nove pessoas morreram hoje e mais de cem ficaram feridas em resultado de ataques aéreos israelitas contra bases dos Huthis no Iémen, afirmaram as autoridades iemenitas ligadas ao grupo rebelde.

“O número de mortos é de nove mártires e 118 feridos, de acordo com uma contagem preliminar, enquanto a defesa civil, as ambulâncias e as equipas de resgate ainda procuram desaparecidos”, indicou na rede X Anees Alasbahi, porta-voz do Ministério da Saúde.

Os ataques tiveram como alvo a capital, Sanaa, e a província de Jawf, no norte do país.

O porta-voz militar do grupo rebelde apoiado pelo Irão, Yahya Sari, confirmou a ativação dos sistemas de defesa aérea para intercetar projéteis israelitas e indicou que, entre os alvos, estavam, as sedes de dois jornais.

“Houve mortes e ferimentos entre jornalistas, homens e mulheres, bem como civis”, referiu na rede Telegram.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), as aeronaves militares dispararam contra “alvos militares” do regime Huthi tanto em Sanaa como em al-Jawf.

Entre os alvos atacados, as forças israelitas assinalaram a sede de um departamento de informações, várias bases militares e um depósito de combustível.

Em 24 de agosto, as forças israelitas bombardearam o Palácio Presidencial do Iémen, entre outros alvos, em resposta aos repetidos ataques dos rebeldes.

Os huthis, que controlam grandes áreas do Iémen desde 2015, incluindo a capital, começaram a lançar mísseis e drones contra Israel após a ofensiva militar na Faixa de Gaza, desde há quase dois anos, contra os seus aliados palestinianos do Hamas.

O grupo rebelde iniciou também operações militares de perturbação da navegação civil contra embarcações alegadamente associadas a Israel, ao largo do Iémen, no mar Vermelho e no golfo de Aden, numa região vital para o comércio internacional.